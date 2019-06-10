40 бутылок на шестерых: забившие Сергея Чуева не смогли вспомнить, кто нанес смертельный удар
Мигранты, забившие до смерти 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, с трудом вспоминают события вечера 7 июня, поскольку были сильно пьяны — только в парке в Южном Бутове они выпили на шестерых 40 бутылок пива. Допрос подозреваемых сняли на видео.
Чуев прогуливался вместе с подругой, когда заметил, что молодые люди пристают к беременной женщине. На требование не докучать москвичке один из мигрантов ответил агрессией.
"Пусти меня, я буду его бить!" — требовал он, вырываясь из рук приятеля.
Получив по лицу, он упал в воду, но тут на Чуева налетели товарищи поверженного противника, один из которых ударом ноги по голове отправил его в пруд. Что происходило дальше, приятели умалчивают, не раскрывая, кто же нанес последний удар, после которого мастер спорта потерял сознание и захлебнулся.
"Я подозреваю, что ударили исподтишка, потому что он был очень мощным. Для него три человека — это не проблема. Все-таки мастер спорта по греко-римской борьбе. Да и кулачным боем занимался", — рассказал "Комсомольской правде" лучший друг Сергея.
Восьмерых подозреваемых задержали утром 8 июня в кафе за завтраком. Все они прибыли в Москву несколько месяцев назад и нигде официально не работали. По решению суда шестеро из них будут дожидаться окончания расследования по делу об убийстве из хулиганских побуждений в изоляторе.
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