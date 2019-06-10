Захарченко дали 13 лет колонии строгого режима

Бывший сотрудник антикоррупционного глава МВД РФ Дмитрий Захарченко приговорен к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию, передает "Интерфакс".

При этом суд оправдал Захарченко по ключевому из трех обвинений – получении взятки в 800 тысяч долларов. Суд счел факт получения этой взятки недоказанным.