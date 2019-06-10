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10 июня 201917:37

Убийство любовницы экс-главы Раменского района: беременность или коррупция?

В "Прямом эфире" вновь обсуждали возможные мотивы убийства замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, которую называют любовницей экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.

Именно он обвиняется в убийстве женщины, хотя ее мать не верит в виновность экс-чиновника, а считает, что Кулакова подставили.

Она рассказывает, что Евгения была влюблена в Кулакова и мечтала выйти за него замуж, хотя у Андрея есть жена и дети.

Кроме того, появились предположения, что Исаенкова могла быть беременна или ВИЧ-инфицирована. Впрочем, эта информация официально не подтверждена.

А вот что касается деловых вопросов, то бывший председатель поселка Удельное Владимир Соколов не исключает, что за Евгенией могла быть слежка. Он вспоминает, как они вместе противостояли "прихватизации" лесного массива в центре поселка, который является зоной отдыха.

И он же вспоминает, что за несколько дней до того, как была убита Евгения, видел странный белый автомобиль, который следовал за ним. Похожий автомобиль преследовал и Исаенкову, когда она в ночь на 2 мая поехала "помочь хорошему человеку".

Почему, отправляясь на эту ночную встречу, она не взяла с собой мобильный? Могли ли быть у Кулакова коррупционные дела, в которых ему помогала убитая?

Или, наоборот, они противостояли тем, кто хотел захватить власть в районе? Были ли у Кулакова и Исаенковой враги, которым было выгодно убийство Евгении и отстранение Андрея от должности главы района?

Что рассказывает мать Евгении про отношения дочери с Кулаковым и кого подозревает в ее убийстве? Какие еще версии могут вывести на след убийцы или заказчика, если Кулаков невиновен?

Обсуждение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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