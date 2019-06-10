"Жертва" Неймара была ограблена и лишилась улик против бразильца

Бразильская модель Наджила Триндади, подавшая в суд на нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара из-за сексуального насилия, лишилась своих главных улик в этом деле. Ее обокрали.

Видеозапись с доказательствами насилия на ней со стороны звездного нападающего содержались на ее личном планшете, однако он оказался в числе украденных вещей, сообщает РИА Новости. Впрочем, владельцы квартиры, в которой проживает модель, отрицают факт ограбления квартиры.

Теперь после потери улики с девушкой не хочет продолжать сотрудничество еще один адвокат – Данило Гарсия де Андраде. Он возобновит работу со своей клиенткой в случае, если она предоставит дополнительные доказательства. Триндади утверждает, что они у нее есть – хранится в сейфе.

Ранее девушка утверждала, что в ее адрес стали поступать угрозы.