Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.

Как передает телеканал "Россия 24", речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов в год. При этом глава Белого дома надеется, что лидер Китая приедет в японскую Осаку 28-29 июня и на полях форума встретится с ним, где заключит с Америкой торговое соглашение.

Трамп сообщил мировой общественности, что у него отличные отношения с Си Цзиньпином, которого он назвал очень сильным и очень умным человеком.

Ранее в мае, на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином, Трамп поднял пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к дополнительному введению подобных мер на 300 миллиардов долларов. Китай ответил похожими мерами. В итоге для мировых рынков данная эскалация торговых отношений стала самым мощным негативным фактором за последнее время.