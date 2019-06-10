Женщина заставила оператора бесплатно выпустить ее с платной трассы в Подмосковье

Подмосковный водитель отказался оплачивать проезд по платной трассе в Шереметьеве, но убедить оператора открыть шлагбаум он не смог, и тогда в переговоры вмешалась его спутница, быстро открывшая проезд. Очевидец снял напористую женщину на видео.

Описанные события произошли вечером 9 июня: владелец кроссовера Hyundai наотрез отказался раскошеливаться, требуя пропустить его бесплатно. Оператор платной трассы упорствовал, и тогда водитель пригрозил попросту сломать шлагбаум. Обещание эффекта не возымело, и прения возобновились, но тут уже терпение лопнуло у пассажирки: женщина начала раскачивать шлагбаум, который того гляди мог отломиться. Сотрудник за кассой уступил, быстро подняв преграду, но водитель успел воспользоваться и проехать, хотя шлагбаум и ударил по крыше автомобиля.

Обращался ли оператор платной трассы в полицию, остается неизвестным, как и то, что же послужило причиной конфликта.