Мария Захарова: США сделают все, чтобы ослабить взаимодействие России и Китая
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина не дает покоя американцам. Запад очень напуган развитием отношений России и Китая и сделает все, чтобы повлиять на их сотрудничество. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"У меня было очень много встреч на экономическом форуме, в том числе с журналистами крупнейшего американского издания. Они меня пытались убедить, что России стоит бояться Китая. Но мы видим выгоды в развитии отношений с Китаем, и Китай осознает все выгоды и фантастические перспективы взаимодействия с Россией. И самый главный аргумент тем, кто сейчас так озабочен сближением России и Китая, – а кто же способствовал тому, чтобы высвободившийся потенциал мы развернули к азиатскому вектору?" – отметила Мария Захарова.
Тенденция обозначилась задолго до ПМЭФ, пояснила Захарова. Санкционная политика, пополняющиеся списки запрета на въезд на территорию США предпринимателям, обвинения российских компаний, похищения и аресты людей за рубежом – все это не способствовало взаимодействию с Западом. Россия никогда не забывала об Азии, а теперь для этого направления высвободились дополнительные ресурсы.
"На Западе сильно испугались того, что сейчас происходит во взаимоотношениях между Россией и Китаем. Это страх до дрожи, они не знают, что делать. Сейчас будет все: концерты звезд западной эстрады, предложения, встречи с бизнесом. Но момент упущен, и нашим западным партнерам придется многое сделать, чтобы вернуть доверие. Никто не пойдет туда, где предали не один раз», — сказала дипломат.
Россия не единственная страна, которой сегодня недовольны американцы. Владимир Соловьев отметил, что у США набирается целый список "должников".
"Они сразу начинают с формулировки "вы должны": Германия должна отказаться от "Северного потока", Венесуэла – от законного правительства, Китай должен регулировать пошлины так, как удобно Соединенным Штатам, и открыть свой рынок для американских товаров. Что должна Россия, даже перечислять не будем", – подчеркнула Мария Захарова.
По мнению дипломата, метод кнута и пряника американским политикам кажется неактуальным, они давно не считают нужным кого-то стимулировать и поощрять. Гораздо проще составить список должников и предъявить его миру. Сейчас Вашингтон будет делать все, чтобы ослабить отношения Москвы и Пекина.
"Уже есть планы, реализуются разные программы. Они будут уговаривать по одному, где-то запугивать, что-то обещать. Но нам важно помнить историю хотя бы последних 70 лет. Может быть, тогда возобладает прагматичный подход, а не бесконечное ожидание чуда, что нас все-таки полюбят, и мы будем жить в мире и дружбе. Нас никогда не полюбят и никогда не оценят! И чем больше мы будем ждать этой любви, тем большую ошибку совершим. Поэтому только прагматика, ориентирование на собственные национальные интересы и благосостояние нашего народа", — заключила Захарова.
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