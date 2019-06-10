10 июня 201918:15
Россияне выиграли серебро Мирового тура по пляжному волейболу
В австрийском Бадене завершился очередной этап Мирового тура по пляжному волейболу, который ознаменовался серебряными медалями для российского тандема Максим Сиволап – Артем Ярзуткин.
В финальном матче россияне потерпели поражение от хозяев этапа, австрийских волейболистов Клеменса Допплера и Александра Хорста. Встреча завершилась поражением россиян по итогам двух партий – 16:21, 17:21.
В матче за бронзовые медали турнира испанские "пляжники" Алехандро Пастор и Сесар Ортего обыграли другой австрийский дуэт Кристофа Дресслера и Александра Хубера – 21:19, 18:21, 16:14.
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