Пьяный водитель протаранил две легковушки и был избит. Видео

В понедельник, 10 июня, в Бийске участники ДТП поколотили пьяного водителя, не сладившим со своим седаном премиальной марки.

За несколько минут до происшествия нетрезвый мужчина на большой скорости врезался в одну легковушку, а затем во вторую.

Основной удар пришелся на Toyota Camry — девушка, сидевшая в салоне машины на заднем сидении, получила серьезные травмы. По словам очевидцев, в больницу ее отвезли с переломами тазовых костей.

Пассажиры и водитель второй легковушки, в том числе и ротвейлер, сидевший в багажном отсеке, отделались ушибами.

После аварии ее виновник вышел из машины и спокойно закурил, после чего остальные участники ДТП не сдержали эмоций и расквасили нос нетрезвому любителю быстрой езды.