Следственный комитет: дело Голунова по-прежнему расследует МВД

Расследованием дела журналиста Ивана Голунова по-прежнему занимается ГСУ ГУ МВД по Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил агентству, что дело Голунова по его обращению передано в Следственный комитет.

"Дело по-прежнему расследуется в МВД", — сказала Петренко.

Хинштейн заявил, что дело журналиста передано в СК в целях беспристрастного расследования на основе его депутатского запроса в целях беспристрастного расследования, поскольку Следственный комитете – "орган, не зависимый от полиции".



Сотрудника "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. При досмотре у него обнаружили пять свертков с мефедроном. Полиция провела обыск дома у журналиста, там были обнаружены три пакета и сверток с наркотиками – помимо мефедрона там, по заявлению МВД, был еще и кокаин. Кроме того, в квартире были найдены весы.

Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.

Дело вызвало большой общественный резонанс.