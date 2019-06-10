Сразу на 10 тысячах экранах: "Движение вверх" выходит в прокат Китая и Южной Кореи

В Китае и Южной Корее выходит в широкий прокат блокбастер "Движение вверх". Это самый кассовый за историю проката российский фильм. Сборы уже превысили 3 миллиарда рублей. 13 июня фильм одновременно будет показан сразу на 10 тысячах экранах. Азиатская премьера российской картины прошла в рамках официальной программы Шанхайского международного кинофестиваля 2018 года. Российский фильм также был показан в программе Пекинского кинофестиваля 2019 года. Он понравился публике.

"Мы довольны предварительными показами", — отметил генеральный директор Вeijing AIRMITA Cultural Development Co.Ltd Лян Ду, его компания представляет "Движение вверх" в КНР.

Лян Ду пояснил, что на кинопоказы российского блокбастера были приглашены известные писатели и спортсмены, представители комитета по спорту Китая. Все они с восторгом отозвались о российском блокбастере.

"Мы надеемся, что после старта широкого проката реакция аудитории будет такой же. Мы настроены на хороший результат!" – подчеркнул Лян Ду.

Международными продажами фильма занимается кинокомпания "Централ Партнершип", которая входит в "Газпром-Медиа". Предварительно фильм студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и телеканал "Россия 1" был показан на 1200 экранах. За этим последует большая премьера.

Фильм Движение вверх" рассказывает о событиях мюнхенской Олимпиады 1976 года. Тогда впервые за 36 лет была повершена казавшаяся непобедимой американская баскетбольная сборная. В основу фильма легла автобиографическая книга Сергея Белова "Движение вверх".