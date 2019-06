Голы Роналду признаны самыми красивыми в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четвертку самых красивых голов минувшего розыгрыша Лиги наций. Жюри включило в список сразу три гола португальского нападающего Криштиану Роналду.

Примечательно, что в рейтинг попали голы португальца, забитые им в одном матче – каждый из трех голов в ворота сборной Швейцарии (3:1) был оценен попаданием в первую тройку. Четвертое же место досталось голу голландца Маттейса Де Лигта в ворота Англии (3:1) в полуфинале Лиги наций.

