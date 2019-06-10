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10 июня 201919:01

Экс-главу волгоградского Следкома задержали за покушение на губернатора

фото: Следственный комитет Российской Федерации

Экс-руководитель следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев подозревается в причастности к покушению на губернатора региона.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она рассказала, что Музраев был задержан сотрудниками СКР совместно с оперативниками ФСБ задержали мужчину по обвинению в покушении на руководителя Волгоградской области.

По данным следствия пять участников преступной группировки, которой руководил Евгений Ремезов, ночью 16 ноября 2016 года проникли на территорию частного дома, в котором проживал губернатор Волгоградской области Анатолий Бочаров с семьей и попытались поджечь здание.

По версии следствия, у Ремезова ранее возник конфликт с Бочаровым из-за того, что глава региона добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. В то время как Ремезов еще в 2003 году на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке Волгограда и сдавал торговые площади сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким бизнесменам.

Поджог дома губернатора Ремезов поручил организовать после того, как проиграл все суды. При этом он выехал из России, чтобы обеспечить себе алиби, впоследствии был объявлен в международный розыск по ряду уголовных статьей, в том числе и по обвинению в убийстве.

Трое из пятерых были задержаны еще в 2017 году, четвертый скрылся на территории США, где совершил преступление и в данное время отбывает срок в американской тюрьме.

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