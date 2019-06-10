Зеленский готов поменять всех губернаторов

Главы всех 24 украинских областей будут уволены. Это позиция президента, пояснила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Сейчас администрация нового президента ведет поиск специалистов на эти должности.

5 июня украинский кабмин уже одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав обладминистраций, отмечает "Интерфакс". Что касается новых глав обладминистраций, то критерии отбора таковы: порядочность, профессионализм, отсутствие связей с коррупционными схемами.

"Также важно, чтобы у этих кандидатов был какой-то план и понимание, с кем они будут работать на местах", — пояснила пресс-секретарь президента Украины.

11 июня Владимир Зеленский намерен прийти на заседание Конституционного суда Украины, где будет рассматриваться вопрос о законности его указа по роспуску Верховной рады.