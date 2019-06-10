Тринадцать лет тюрьмы, лишение звания и наград. Суд вынес приговор полковнику Захарченко
13 лет тюрьмы и штраф 117 миллионов рублей. Кроме реального наказания экс-полковник Дмитрий Захарченко лишен звания, всех государственных наград и не сможет после освобождения служить в правоохранительных органах. Но это еще не финальная точка в процессе — адвокаты подсудимого обещали обжаловать вердикт. Еще один вероятный сообщник до сих пор в розыске.
В плотном кольце полицейских он не спеша выходит из автозака. Темные брюки, синяя майка, на руках наручники. Фигурант дела о коррупции Дмитрий Захарченко словно пытается оттянуть момент приговора — о чем-то говорит с полицейским. Но конвой уверенно ведет его в зал.
Полковника встречают аншлагом. Перед оглашением приговора в Пресненском суде Москвы ажиотаж. Адвокаты стоят в стороне, пресса наготове. Процесс длиной в три года позади. Рабочее настроение полковника проявилось на скамье подсудимых. За минуты до оглашения он заявил, что устал от внимания.
Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" МВД стал фигурантом дела о коррупции в 2016 году. Но свою первую взятку, по версии следствия, получил двумя годами ранее. Все начиналось со скидки на питание в ресторане. В итоге Захарченко наел на 3 миллиона рублей. После этого аппетиты начали расти. Он предупредил финансового директора одного из банков о предстоящих обысках, видимо, не бесплатно.
Эпизоды преступной деятельности полковника судья зачитывала несколько часов подряд. Материалы уголовного дела — больше 10 тысяч страниц.
"У следствия не осталось никаких сомнений в преступной деятельности Захарченко, обеспечивающего свое благосостояние за счет взяток, в том числе, получаемых за счет услуг имущественного характера", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Захарченко и его гражданская жена, судя по выписке с банковских счетов, ни в чем себе не отказывали. Так, в ноябре 2012 года в Дубае парочка за несколько дней потратила 19 тысяч долларов.
Миллиарды, машины, квартиры — семья полковника жила с шиком. Дело Захарченко стало одним из самых громких в основном из-за денег, найденных в квартире сестры обвиняемого. Оперативники обнаружили там почти девять миллиардов рублей. Происхождение средств полковник так и не объяснил, свою вину не признал. В августе прошлого года его имущество, а это десятки объектов недвижимости, машины и слиток золота, обратили в доход государства.
Ранее суд приговорил к четырем годам колонии Виктора Захарченко, отца полковника. Он был признан виновным в растрате. Предполагаемого сообщника полковника Дмитрия Сенина сейчас ищут следователи. Дмитрию Захарченко суд назначил 13 лет лишения свободы. Кроме того, он обязан будет выплатить штраф в размере 117 миллионов.
Больше не полковник. Приговором Пресненского суда Дмитрий Захарченко лишен звания и всех наград. После освобождения он больше не сможет служить в правоохранительных органах. Адвокаты осужденного уже завили, что будут обжаловать решение. На это у них есть 10 дней.
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