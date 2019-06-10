Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 июня 201921:07 Дмитрий Петров

11 достойнейших: среди лауреатов Госпремии известные деятели культуры и науки

11 достойнейших: среди лауреатов Госпремии известные деятели культуры и науки

В Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии. Это те, кто совершил настоящий прорыв в области науки и техники, внес неоценимый вклад в развитие медицины, литературы и искусства. В списке — физики, медики, историки. Премия за достижения в области гуманитарной деятельности присуждена одному из величайших композиторов 20 века Родиону Щедрину. Само вручение наград состоится в День России — 12 июня.

Государственная премия Российской Федерации вручается с 1992 года и присваивается за вклад в развитие науки, техники и искусства, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. И вот сегодня комитет по госпремиям в Кремле представляет лауреатов 2018 года. 11 фамилий. Достойнейшие из достойнейших.

Позади — строжайший профессиональный отбор и тайное голосование. Только в номинации "литература и искусство" было подано 19 представлений. После экспертизы осталось 11.

"В этом году пришлось голосовать в два тура, по итогам которых три кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов, были представлены президенту Российской Федерации", — рассказал Петр Толстой, советник президента России по вопросам культуры.

Среди них Павел Басинский, писатель, литературовед — исследователь творчества Толстого и Горького. Миллионам россиян он известен и как автор тотального диктанта.

"Он один из тех людей, которые исключительно нужны нашей стране в то время, которое она переживает, вот все эти последние 20 и 25 лет, когда такие огромные турбулентности, когда так много всего изменилось", — говорит Наталия Солженицына, президент фонда Александра Солженицына.

Солист Московской государственной академической филармонии пианист Николай Луганский давно уже стал достоянием мира. Он давал концерты в почти в пятистах городах 55 стран мира.

Невозможно переоценить всё, что сделал для мировой культуры Родион Щедрин. Автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов. Классик и патриарх классической музыки удостоен государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

"Это абсолютно, как говорится, награда нашла своего героя. Это, действительно, живой классик и мы гордимся то, что он наш соотечественник", — сказал Денис Мацуев, народный артист России, пианист.

Три проекта в области науки и технологий. Первый — создание фундаментальных основ регистрации гравитационных волн. Коллективный труд физиков Митрофанова, Пустовойта и Хазанова. Именно они первыми в мире смогли зафиксировать это, почти неуловимое взаимодействие. Кстати сказать, американцы через несколько лет только за подтверждение этого открытия получили Нобелевскую премию.

"Первое предположение было сделано Владиславом Ивановичем Пустовойтом. Он провел соответствующие опыты в 1962 году. Все, включая американцев, признают приоритет Пустовойта", — подчеркнул Андрей Фурсенко, помощник президента России.

"Используя те методы, которые были положены в основу приборов, разработанных в разных устройствах по обнаружению гравитационных волн, они могут принести нам возможность создания новой системы позиционирования без использования спутников", — пояснил Владислав Пустовойт, научный руководитель научно-технического центра уникального приборостроения РАН.

Еще одно совместное открытие — трех докторов медицинских наук Порханова, Паршина и Харченко — делает настоящий переворот в пульмонологии. Новая методика лечения тяжелых поражений верхних дыхательных путей спасет жизни тысячам пациентов.

"Смертность после этих операций, при некоторых локализациях достигала 30-50%, то есть умирал каждый третий-второй пациент. Вот эту летальность значительно удалось снизить, эти операции стали безопасными", — рассказал Владимир Паршин, член-корреспондент РАН, заведующий хирургическим отделением университетской клинического больницы №1 Первого МГМУ имени И.М.Сеченова.

Известный арабист Виталий Наумкин много послужил делу укрепления мира на Ближнем Востоке. Его труды по исламоведению и арабистике были опубликованы в Европе и США. На основе консультаций Наумкина российские дипломаты часто принимали важнейшие решения.

Лауреатов Госпремии будут чествовать в Кремле 12 июня, в День России.

Сейчас

18:41

Экс-главу волгоградского Следкома задержали за покушение на губернатора

17:34

Главу чеченского "Мемориала" выпустили по УДО

16:59

Захарченко дали 13 лет колонии

14:05

Недалеко от Рима взорвался дом, есть пострадавшие

13:25

Бывший глава Коми приговорен к 11 годам тюрьмы

12:10

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по борьбе

11:22

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Тринадцать лет тюрьмы, лишение звания и наград. Суд вынес приговор полковнику Захарченко

Тринадцать лет тюрьмы, лишение звания и наград. Суд вынес приговор полковнику Захарченко

37 минут назад
Инаугурация назначена: в Казахстане объявлены итоги президентских выборов

Инаугурация назначена: в Казахстане объявлены итоги президентских выборов

25 минут назад
11 достойнейших: среди лауреатов Госпремии известные деятели культуры и науки

11 достойнейших: среди лауреатов Госпремии известные деятели культуры и науки

10 минут назад
Экс-главу волгоградского Следкома задержали за покушение на губернатора

Экс-главу волгоградского Следкома задержали за покушение на губернатора

2 часа назад
Кризис в Молдове: непримиримые соперники объединились перед лицом общего врага

Кризис в Молдове: непримиримые соперники объединились перед лицом общего врага

23 минуты назад
Игры для взрослых: как делают деньги на нездоровом любопытстве после "Чернобыля"

Игры для взрослых: как делают деньги на нездоровом любопытстве после "Чернобыля"

1 час назад
10 лучших танков в мире

10 лучших танков в мире

14 часов назад
Следственный комитет: дело Голунова по-прежнему расследует МВД

Следственный комитет: дело Голунова по-прежнему расследует МВД

2 часа назад
Бывший глава Коми приговорен к 11 годам тюрьмы

Бывший глава Коми приговорен к 11 годам тюрьмы

7 часов назад
Убийство любовницы экс-главы Раменского района: беременность или коррупция?

Убийство любовницы экс-главы Раменского района: беременность или коррупция?

3 часа назад
Победу российских "художниц" озвучили гимном СССР

Победу российских "художниц" озвучили гимном СССР

6 часов назад
Неизвестный мужчина разгромил офис редакции "Сноб"

Неизвестный мужчина разгромил офис редакции "Сноб"

6 часов назад
Сразу на 10 тысячах экранах: "Движение вверх" выходит в прокат Китая и Южной Кореи

Сразу на 10 тысячах экранах: "Движение вверх" выходит в прокат Китая и Южной Кореи

2 часа назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Капитану сборной Турции протянули щётку вместо микрофона

Капитану сборной Турции протянули щётку вместо микрофона

30 минут назад
Павел Колобков: ВФЛА не восстановлена в правах во многом из-за кампании в прессе

Павел Колобков: ВФЛА не восстановлена в правах во многом из-за кампании в прессе

56 минут назад
Посол США в Москве собирается стать губернатором в штате Юта

Посол США в Москве собирается стать губернатором в штате Юта

1 час назад
Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева

Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева

1 час назад
Зеленский готов поменять всех губернаторов

Зеленский готов поменять всех губернаторов

1 час назад
"Русский Prado" от УАЗ получит начинку от Aurus!

"Русский Prado" от УАЗ получит начинку от Aurus!

2 часа назад
Голы Роналду признаны самыми красивыми в Лиге наций

Голы Роналду признаны самыми красивыми в Лиге наций

2 часа назад
Аист-самка до последнего оберегала птенцов в горящем гнезде. Видео

Аист-самка до последнего оберегала птенцов в горящем гнезде. Видео

2 часа назад
Mozilla готовит платную версию Firefox

Mozilla готовит платную версию Firefox

2 часа назад
Главу чеченского "Мемориала" выпустили по УДО

Главу чеченского "Мемориала" выпустили по УДО

3 часа назад
В России могут ограничить число животных в квартире

В России могут ограничить число животных в квартире

3 часа назад
Intel, Qualcomm и другие запретили сотрудникам контакты с Huawei

Intel, Qualcomm и другие запретили сотрудникам контакты с Huawei

3 часа назад
Россия вошла в учредительный комитет Европейской федерации киберспорта

Россия вошла в учредительный комитет Европейской федерации киберспорта

3 часа назад
Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним

Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним

3 часа назад
"Жертва" Неймара была ограблена и лишилась улик против бразильца

"Жертва" Неймара была ограблена и лишилась улик против бразильца

3 часа назад
Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям

Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям

4 часа назад
Мэру Киселевска поручили поддержать обратившихся к Канаде горожан

Мэру Киселевска поручили поддержать обратившихся к Канаде горожан

4 часа назад
40 бутылок на шестерых: забившие Сергея Чуева не смогли вспомнить, кто нанес смертельный удар

40 бутылок на шестерых: забившие Сергея Чуева не смогли вспомнить, кто нанес смертельный удар

4 часа назад
Древняя выпечка: в Австрии обнаружены сушки времён бронзового века

Древняя выпечка: в Австрии обнаружены сушки времён бронзового века

4 часа назад
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

4 часа назад
Силуанов назвал две причины снижения доходов россиян

Силуанов назвал две причины снижения доходов россиян

4 часа назад
На Филиппинах перегруженный автобус рухнул с 10-метровой высоты

На Филиппинах перегруженный автобус рухнул с 10-метровой высоты

5 часов назад
Дачник-пенсионер расстрелял семью соседа

Дачник-пенсионер расстрелял семью соседа

5 часов назад
Путин поздравил Токаева с победой по телефону

Путин поздравил Токаева с победой по телефону

5 часов назад
Пальцем в глаз: Гончаров и Джонсон не смогли определить чемпиона АСА

Пальцем в глаз: Гончаров и Джонсон не смогли определить чемпиона АСА

5 часов назад
Девять человек пострадали при взрыве газа под Римом

Девять человек пострадали при взрыве газа под Римом

5 часов назад
Глобальное потепление сделает Сибирь почти курортом

Глобальное потепление сделает Сибирь почти курортом

5 часов назад
В интернате Омской области женщина зарезала из ревности слепого мужа-инвалида

В интернате Омской области женщина зарезала из ревности слепого мужа-инвалида

6 часов назад
Пожарные в Москве спасли из канализационного коллектора утиное семейство

Пожарные в Москве спасли из канализационного коллектора утиное семейство

7 часов назад
Недалеко от Рима взорвался дом, есть пострадавшие

Недалеко от Рима взорвался дом, есть пострадавшие

7 часов назад
Незадолго до отравления трубоочистителем Алибасов признался, что счастлив

Незадолго до отравления трубоочистителем Алибасов признался, что счастлив

7 часов назад
Шахтеры во Львовской области перекрыли трассу, требуя выплатить зарплату

Шахтеры во Львовской области перекрыли трассу, требуя выплатить зарплату

8 часов назад
В Зеленограде женщина перевернула коляску с ребенком и поцарапала пенсионерку

В Зеленограде женщина перевернула коляску с ребенком и поцарапала пенсионерку

8 часов назад
Впервые обнаружены рыбы, которые "задерживают дыхание" под водой

Впервые обнаружены рыбы, которые "задерживают дыхание" под водой

8 часов назад
Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

8 часов назад
Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиян

Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиян

8 часов назад
В Узбекистане будут выпускать дешевый аналог Lada

В Узбекистане будут выпускать дешевый аналог Lada

9 часов назад
Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня

Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня

10 часов назад
10 вырезанных сцен из мультфильмов, о которых вы не подозреваете

10 вырезанных сцен из мультфильмов, о которых вы не подозреваете

10 часов назад
Сотрудницу "Алросы" и ее подельников обвиняют в крупном хищении алмазов

Сотрудницу "Алросы" и ее подельников обвиняют в крупном хищении алмазов

10 часов назад