11 достойнейших: среди лауреатов Госпремии известные деятели культуры и науки

В Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии. Это те, кто совершил настоящий прорыв в области науки и техники, внес неоценимый вклад в развитие медицины, литературы и искусства. В списке — физики, медики, историки. Премия за достижения в области гуманитарной деятельности присуждена одному из величайших композиторов 20 века Родиону Щедрину. Само вручение наград состоится в День России — 12 июня.

Государственная премия Российской Федерации вручается с 1992 года и присваивается за вклад в развитие науки, техники и искусства, а также за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. И вот сегодня комитет по госпремиям в Кремле представляет лауреатов 2018 года. 11 фамилий. Достойнейшие из достойнейших.

Позади — строжайший профессиональный отбор и тайное голосование. Только в номинации "литература и искусство" было подано 19 представлений. После экспертизы осталось 11.

"В этом году пришлось голосовать в два тура, по итогам которых три кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов, были представлены президенту Российской Федерации", — рассказал Петр Толстой, советник президента России по вопросам культуры.

Среди них Павел Басинский, писатель, литературовед — исследователь творчества Толстого и Горького. Миллионам россиян он известен и как автор тотального диктанта.

"Он один из тех людей, которые исключительно нужны нашей стране в то время, которое она переживает, вот все эти последние 20 и 25 лет, когда такие огромные турбулентности, когда так много всего изменилось", — говорит Наталия Солженицына, президент фонда Александра Солженицына.

Солист Московской государственной академической филармонии пианист Николай Луганский давно уже стал достоянием мира. Он давал концерты в почти в пятистах городах 55 стран мира.

Невозможно переоценить всё, что сделал для мировой культуры Родион Щедрин. Автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов. Классик и патриарх классической музыки удостоен государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

"Это абсолютно, как говорится, награда нашла своего героя. Это, действительно, живой классик и мы гордимся то, что он наш соотечественник", — сказал Денис Мацуев, народный артист России, пианист.

Три проекта в области науки и технологий. Первый — создание фундаментальных основ регистрации гравитационных волн. Коллективный труд физиков Митрофанова, Пустовойта и Хазанова. Именно они первыми в мире смогли зафиксировать это, почти неуловимое взаимодействие. Кстати сказать, американцы через несколько лет только за подтверждение этого открытия получили Нобелевскую премию.

"Первое предположение было сделано Владиславом Ивановичем Пустовойтом. Он провел соответствующие опыты в 1962 году. Все, включая американцев, признают приоритет Пустовойта", — подчеркнул Андрей Фурсенко, помощник президента России.

"Используя те методы, которые были положены в основу приборов, разработанных в разных устройствах по обнаружению гравитационных волн, они могут принести нам возможность создания новой системы позиционирования без использования спутников", — пояснил Владислав Пустовойт, научный руководитель научно-технического центра уникального приборостроения РАН.

Еще одно совместное открытие — трех докторов медицинских наук Порханова, Паршина и Харченко — делает настоящий переворот в пульмонологии. Новая методика лечения тяжелых поражений верхних дыхательных путей спасет жизни тысячам пациентов.

"Смертность после этих операций, при некоторых локализациях достигала 30-50%, то есть умирал каждый третий-второй пациент. Вот эту летальность значительно удалось снизить, эти операции стали безопасными", — рассказал Владимир Паршин, член-корреспондент РАН, заведующий хирургическим отделением университетской клинического больницы №1 Первого МГМУ имени И.М.Сеченова.

Известный арабист Виталий Наумкин много послужил делу укрепления мира на Ближнем Востоке. Его труды по исламоведению и арабистике были опубликованы в Европе и США. На основе консультаций Наумкина российские дипломаты часто принимали важнейшие решения.

Лауреатов Госпремии будут чествовать в Кремле 12 июня, в День России.