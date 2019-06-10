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Смена власти в Казахстане 26 минут назад
Инаугурация назначена: в Казахстане объявлены итоги президентских выборов
Победу на президентских выборах в Казахстане одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Согласно окончательным данным, которые опубликовал ЦИК, он получил почти 71 процент голосов. Инаугурация назначена на 12 июня. Токаева по телефону поздравил Владимир Путин. В ходе разговора лидеры подтвердили стремление укреплять двусторонние отношения стратегического партнерства.
Это его первая пресс-конференция в статусе победителя исторических для Казахстана выборов президента. И одно из первых заявлений Касым-Жомарта Токаева — о внешнеполитических приоритетах.
"Политика налаживания сотрудничества, вернее, даже не налаживание, а укрепление сотрудничества с Россией будет иметь, безусловно, свое продолжение. У нас очень большая программа двусторонних отношений. Эти отношения носят стратегический характер стратегического партнерства в соответствии с договором, который был подписан в Екатеринбурге в 2013 году. Эти отношения носят также союзнический характер", — пояснил президент Казахстана Касям-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарту Токаеву отдали свои голоса больше семидесяти процентов казахстанцев. На участки шли и девяностолетние ветераны — голосовали с помощью внуков, и те, кому только-только исполнилось восемнадцать. Прямо у избирательных урн создавались новые семьи.
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За ходом голосования следили наблюдатели из Европы, США и стран СНГ. Российская делегация объездила весь Казахстан.
"Наши коллеги посетили почти пятьдесят участков. Все идет в рамках действующего законодательства", — заверил координатор группы международных наблюдателей парламентской ассамблеи ОДКБ, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.
Явка на выборах высочайшая — около восьмидесяти процентов. В Центризбиркоме уже заявили, что нарушения на участках были незначительные, и на результат они не повлияли.
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Церемония инаугурации состоится 12 июня. Торжественное вступление главы государства происходит в резиденции "Акорда". И на этот раз с инаугурации в истории Казахстана фактически начнется новая эпоха.
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