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10 июня 201920:54 Сергей Самоха

Кризис в Молдове: непримиримые соперники объединились перед лицом общего врага

Кризис в Молдове: непримиримые соперники объединились перед лицом общего врага

Новое правительство Молдавии уже официально признали в России и ЕС. НАТО и Госдеп США призвали стороны к диалогу, но партия богатейшего человека страны все равно пытается вернуть власть: с помощью уличных протестов и Конституционного суда. Чтобы лишить влияния Влада Плахотнюка, объединились до сих пор непримиримые политические силы: это социалисты, выступающие за сближение с Россией, и альянс проевропейских партий.

Администрация президента Молдавии — одно из немногих правительственных зданий в Кишиневе, которое не блокируют протестующие. Поэтому именно сюда на экстренную встречу съезжаются послы тридцати иностранных государств. Президент Игорь Додон просит помощи в разрешении политического кризиса.

"Мы обратились к международным партнерам для того, чтобы они выступили посредниками. Пусть приезжают, сформируют группу трех-четырех для того, чтобы был мирный переход власти, потому что если не пройдет мирно, то может дойти ситуация до вывода народа. Мы не хотим этого", — заявил президент республики Молдова Игорь Додон.

Нынешний политический кризис — творение Владимира Плахотнюка. Самый богатый человек в стране и лидер одной из крупнейших политических сил — Демократической партии Молдавии. Олигарх на протяжении десяти лет осуществляет полный контроль над парламентом, правоохранительными органами и судами. В Молдавии у него есть прозвище – "Кукловод". В России против Плахотнюка возбуждено сразу два уголовных дела: о финансовых махинациях и покушении на убийство.

Главная задача нынешней молдавской власти — отстранение от власти руководства ДПМ и самого олигарха. Именно поэтому в молдавском парламенте объединились партия социалистов и проевропейский блок "Действие и Солидарность". Его лидер Майя Санду сразу же принесла присягу в качестве премьер-министра. Глава партии социалистов Зинаида Гречаная стала председателем парламента.

"Сейчас у нес есть действующая коалиция, избрано новое правительство, которое получило поддержку международного сообщества, стран Европейского союза, США и России", — поясняет Додон.

Поддержка нового правительства Москвой, Брюсселем и Вашингтоном не остановила Владимира Плахотнюка. Сразу же после образования коалиции, Конституционный суд, контролируемый олигархом, признал это решение незаконным. Полномочия президента страны передал вчерашнему премьеру Павлу Филипу, который тут же подписал указ о роспуске парламента.

"Партия социалистов не признает все решения так называемого Конституционного суда, а, на самом деле, шести человек, подконтрольных антинародному режиму демократической партии, принятые за последние несколько дней", — говорит председатель фракции "Партия социалистов республики Молдова" Влад Батрынча.

Владимир Плахотнюк вывел на улицы тысячи сторонников "Демократической партии Молдавии" и объявил о своей победе. Возле здания правительства сначала появились палатки, которые блокировали вход в здание членов нового кабинета министров, а сегодня с утра правительство взяли в кольцо полицейские, верные старому правительству.

"Мы действуем в соответствии с действующим законодательством и конституционными нормами. Моим министром является Александр Жиздан из команды Павла Филипа", — утверждает глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.

Но первое заседание кабмина все-таки состоялось в здании парламента.

"Надеюсь, следующее заседание пройдет в здании правительства. Граждане должны быть уверенными и быть едиными. Нет никакого "старого правительства". Парламент избрал законное правительство и другие действия нелегальны", — уверена премьер Майя Санду.

Параллельно с заседанием нового кабмина прошло заседание правительства, назначенного Конституционным судом. Оно не вызвало интереса у молдавских журналистов, поэтому лишь фотоотчет на странице в социальной сети, ставленника "Демпартии" Павла Филипа. Кстати, его указ о роспуске парламента никак не повлиял на работу депутатов. Сам Плахотнюк не появлялся на публике со вчерашнего дня. Зато, по информации молдавских СМИ, еще вчера сразу после митинга из аэропорта Кишинева в Чехию вылетел небольшой частный самолет.

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