Тимошенко хочет объединиться со "Слугой народа"
В предвыборной Украине может кардинально перекроиться политический ландшафт. "Батькивщина" готова объединиться со "Слугой народа". Предложение о тандеме поступило от Тимошенко. Реакции Зеленского пока нет. Он сейчас готовится к заседанию Конституционного суда, который решит, законен ли вообще роспуск Рады и новые выборы. Пока же борьба президента и депутатов совсем не решает проблем рядовых украинцев. Во Львовской области трассу перекрыли шахтеры.
Люди в красных касках, перекрывшие трассу международного значения — шахтеры, которым не платят зарплату месяцами. Это Львовская область. Та самая, куда полторы недели назад президент Зеленский приезжал лично и обещал сделать все что сможет, чтобы решить проблемы горняков и их семей.
"Задолженность по зарплате еще с февраля, у тех, кто работает под землей и с марта у тех, кто работает на поверхности", — говорит Мирослава Кафтан, лидер независимого профсоюза шахты "Лicова".
Во время своего визита Зеленский настаивал, чтобы шахтеры, не подбирая слов рассказывали о проблемах.
Сегодня с горняками диалог не ведут ни руководство компаний, ни представители власти.
Перед парламентскими выборами политики раздают новые обещания. По всей Украине проходят съезды партий. Юлия Тимошенко надеется избраться в Раду в 7 раз. Политик с опытом знает, как понравиться избирателям Зеленского.
"Двадцать первого числа, когда закончились украинские выборы, страна изменилась в корне. Украинцы сказали: "достаточно!" И знаете, как когда-то метеориты падали на Землю и все исчезало, в том числе и динозавры, также и эти выборы стали таким метеоритом для политиков, которые занимали власть последние пять лет. Их просто вымело как динозавров", — заявила Тимошенко.
Кого именно Тимошенко, заседающая в Раде с 1997 года, назвала динозаврами, она так и не уточнила. Она предложила объединиться с партией Зеленского "Слуга народа" Зеленского, но он взаимностью не ответил.
Вот еще один съезд. Радикальная партия тоже хочет в новый парламент.
"Понабрали кандидатов и выставляют яркие обертки. Артистов, певцов, юмористов. В парламенте пахать надо, а не петь. Не юморить и артистизмом заниматься", — сообщил Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины.
От Олега Ляшко пожелание не заниматься артистизмом звучит как ни от кого убедительно. Насколько эффективной будет пусть и обновленная Рада — до сих пор большой вопрос. Особенно учитывая каким образом в некоторых местах идет формирование списков.
"Уважаемый господин президент, в вашу фракцию уже затягивают троянских коней. В список в будущей Верховной раде. Туда затесались люди от Порошенко, от регионалов. Там, как мне говорят, уже продают места от 500 тысяч долларов до миллиона за место. Поэтому, я уверен, Владимир Зеленский этого не знает, он очень порядочный человек. Немедленно поднимите всё, что можно поднять, для того, чтобы в ваших списках не оказалось ни одного негодяя", — заявил Дмитрий Гордон, журналист.
Сам Зеленский завтра отправляется на заседание Конституционного суда, на котором будут рассматривать вопрос о соответствии Конституции его указа о роспуске Верховной рады.
"Меня пригласили на это заседание. И это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда, а не вызовет судей к себе. Обязательно буду", — пообещал Зеленский.
Заседание по поводу роспуска Рады назначено во вторник, 11 июня, в 10 утра.
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