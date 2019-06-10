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Состояние здоровья Бари Алибасова 14 минут назад

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10 июня 201921:31 Владимир Стариков

Опасность в бутылке: как не перепутать сок с лимонным "Кротом"

Опасность в бутылке: как не перепутать сок с лимонным "Кротом"

Схожий объем, схожая форма бутылки и, главное, привлекательные цитрусовые цвета. Найти хотя бы одно отличие между обычным соком и опасной для организма бытовой химией, порой, невозможно. Те, кто производит и упаковывает жидкость для чистки труб, предпочитают не выкладывать все карты на лицевой стороне. Пишут некрупным шрифтом нехарактерные названия, а к запаху добавляют фруктовые нотки. Смертельно опасная путаница уже успела отправить в кому Бари Алибасова, но его случай не единственный.

Средством для чистки труб уже заинтересовался Роспотребнадзор, но оно все также свободно продается во многих столичных магазинах. Ярко-оранжевая упаковка, дизайн как у газировки. Такая бутылка гораздо органичнее смотрится на полке рядом с соками или питьевыми йогуртами, чем в отделе бытовой химии.

"Если внимательно не всматриваться, если у человека зрение не стопроцентное или полумрак на кухне, абсолютно легко перепутать. Пузырьки такие красивые, как будто лимонадик", — поясняет PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

Проводим эксперимент: оставляем бутылку в отделе прохладительных напитков. Многие покупатели разницы не видят.

"Я бы даже сначала не обратила внимание на это. С виду это одно и то же", — признается покупательница.

Еще одно коварное свойство — средство действительно почти не пахнет. Резкого запаха нет точно.

- Можно с водой перепутать?

- Элементарно.

- Отталкивает запах?

- Нет.

Бари Алибасов в медикаментозной коме уже четвертые сутки. По словам родных, угроза для жизни миновала. Сейчас самая серьезная проблема — ожог пищевода.

"Если он сейчас неправильно зарастет, то отец никогда глотать сам не сможет, — поясняет сын продюсера Бари Алибасов-младший. — Это безумно страшно, а самое ужасное — мы ничего сделать с этим не можем. Ждем, когда проснется, обещают завтра. Но мы все на нервах, потому что ждем этого уже четвертые сутки, а папа все не просыпается. Сегодня с утра глаза открывал".

Юристы Бари Алибасова сейчас ищут всех пострадавших, чтобы составить коллективный иск. Мать Олега Мансурова умерла после того, как сделала несколько глотков из такой же яркой бутылки. Приехала в гости, посидеть с внуками. На кухонном столе кто-то случайно оставил опасный химикат.

"Через силу она указала на эту бутылку. Сказала: думала, что это сок. Врачи диагностировали острый химический ожог практически всех внутренних органов. Она умерла через десять дней после того, как попала в больницу", — рассказывает Олег Мансуров.

А вот выводы независимой экспертизы: по форме и цвету бутылка действительно похожа на сок, но это ГОСТов не нарушает. Зато на упаковке нет обязательной информации, как хранить жидкость и что делать, если она попала внутрь.

"На этикетке, как видно, отсутствуют определенные знаки внимания, которые будут бросаться в глаза, кроме крестика черного цвета и другой непонятной картинки. Отсутствует, согласно ГОСТу, большие восклицательные знаки", — перечисляет нарушения сотрудник экспертного бюро Александр Исенко.

Если такое средство у вас дома уже есть, то его советуют не хранить на виду или даже сорвать этикетку. Так бутылка точно выглядит как потенциально опасная.

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