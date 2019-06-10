Павел Колобков: ВФЛА не восстановлена в правах во многом из-за кампании в прессе

Министр спорта России Павел Колобов прокомментировал невостановление в правах Всероссийской федерации легкой атлетики. Министр считает, что свою роль сыграла кампания в прессе.

В воскресенье Международная ассоциация легкоатлетических федераций на своем совете не стала восстанавливать в правах ВФЛА. Министр спорта России прокомментировал это решение IAAF. "У меня есть ощущение, что это было сделано под влиянием массированной кампании в СМИ. Публикации выходили почти каждый день. Они могли заранее обратиться за разъяснениями, но предпочли выдать свои материалы 5-6 июня прямо накануне совета", — заявил Колобков в эфире канала "Россия 24".

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене призвала отправить в отставку причастных к ситуации вокруг ВФЛА. "Мне было неприятно заявление Ласицкене. Она была у меня несколько раз. Для ВФЛА это плохой сигнал и звонок. Значит, у них нет прямого взаимодействия с ведущими спортсменами, с молодыми ребятами. Это неприятная информация для федерации. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин должен с ними обязательно встретиться и наладить полную поддержку наших "чистых" спортсменов, которые защищают честь нашей страны", сказал Павел Колобков.

"Шляхтиным был проделан очень большой объем работы, но результат пока не достигнут. Сейчас будем с ним этот вопрос обсуждать. Конечно, он устал уже, это понятно. Будем разговаривать и обсуждать, насколько он уверен, что способен довести ситуацию до логического завершения", -считает министр.