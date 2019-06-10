Капитану сборной Турции протянули щётку вместо микрофона

Приезд сборной Турции по футболу в столицу Исландии Рейкьявик на отборочный матч чемпионата Европы обернулся скандалом. В аэропорту капитану турецкой команды Эмре Белезоглу подсунули щетку для мытья посуды вместо микрофона.

38-летний Эмре Белезоглу беседовал с прессой, когда вместо с микрофонами появился ершик. Турки усмотрели в этом жесте оскорбление своего капитана. На инцидент отреагировал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. Гнев турецкой стороны обрушился на принимающую сторону.

Оказалось, что виновником оказался не исландец, а гражданин Бельгии Корентен Сьяман. Он заявил, что протянул щетку для мытья посуды, а не туалетный ершик. Кроме того, Сьяман сказал, что хотел пошутить и не планировал никого оскорблять.