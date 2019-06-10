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10 июня 201921:29

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

Global Look Press

На Седьмой авеню в центральном районе Нью-Йорка, Манхэттене, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. Об этом сообщила служба городских спасателей.

Стало известно о как минимум одном пострадавшем, передает "Интерфакс". Возник пожар, однако его удалось потушить. Идет эвакуация, в спасательной операции участвуют медики и полицейские.

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