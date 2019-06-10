Пилоты самолета S7 вернулись из-за предупреждения о неисправности

Самолет российской авиакомпании S7 Airlines рейса Москва-Казань прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе компании.

Собеседник агентства подчеркнул, что экипаж поступил согласно инструкции, по которой при самом незначительном техническом отказе до достижения скорости 100 узлов (примерно чуть больше 185 километров в час) пилоты должны прекратить взлет.

В итоге борт вернулся на стоянку. Пассажиры будут отправлены в пункт назначения резервным самолетом.