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10 июня 201923:50 Виталий Кармазин

Покушение на губернатора: подробности задержания экс-главы волгоградского СК

Бывший глава Волгоградского управления Следственного комитета задержан по делу о покушении на губернатора. Михаил Музраев руководил управлением семь лет. Задержан и местный коммерсант Владимир Зубков. Покушение на губернатора произошло в 2016 году.

Высотка в центре Волгограда с видом на Волгу — еще с утра здесь работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета из Москвы, обыскивали квартиры фигурантов громкого уголовного дела.

Уже известно, что в рамках расследования задержан генерал-лейтенант юстиции, бывший главный следователь Волгоградской области Михаил Музраев. Он возглавлял местное Следственное управление с 2007 года, в 2018-м был отправлен в отставку.

Вот как его задержание комментируют в центральном аппарате СКР: "В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом России совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области".

В ФСБ России добавляют: задержан и местный коммерсант Владимир Зубков, известный как Зубок. Покушение, о котором идет речь, было в 2016 году. Тогда неизвестный проник на территорию дома губернатора Андрея Бочарова, облил горючей жидкостью стену коттеджа и поджег. В тот момент в помещении спал сам губернатор. Было возбуждено дело, следователи начали задерживать одного за другим исполнителей преступления, пока не вышли на местного авторитета Евгения Ремезова.

По версии следствия, Ремезов еще в начале 2000-х сумел взять под контроль Центральный рынок Волгограда. Создал мутные схемы субаренды, которые позволяли в обход бюджета зарабатывать миллионы. Губернатор Бочаров попытался навести порядок.

"Он сделал все, что от этих объектов недвижимости деньги шли в бюджет", — считает Светлана Казаченок, член общественной палаты Волгоградской области

Началась череда проверок, разбирательств и судов.

"Когда все судебные тяжбы были проиграны, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника. Совершить это преступление он поручил своим доверенным лицам — членам возглавляемой им преступной группы, а сам в это время выехал за пределы Российской Федерации, тем самым создавая алиби, на случай если сообщники будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов", — сообщили в центральном аппарате СКР.

Ремезова поймали в Москве, этапировали в Волгоград две недели назад. Не исключено, что он как раз и дал показания на бывшего главного следователя региона Михаила Музраева. В первые часы СМИ не исключали, что оперативные мероприятия с Музраевым могли быть связаны со скандальным делом бывшего начальника столичного Главного управления СКР Александра Дрыманова и в прошлом его первого заместителя Дениса Никандрова, который на днях условно-досрочно вышел из колонии. Их обвиняли в коррупционных связях с так называемым вором в законе Захарием Калашовым. В определённых кругах его знают как Шакро Молодого.

И Дрыманов, и Никандров — выходцы из Волгограда. Кроме того, Никандров был подчиненным Михаила Музраева. По некоторым данным, задержанный генерал уже доставлен в Москву.

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