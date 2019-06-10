Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин вернется в "Ювентус" из "Челси". Кроме того из Лондона в Турин проследует защитник Эмерсон Палмери.

Тренер Маурицио Сарри, который в ближайшее время сменит "Челси" на "Ювентус", планирует взять с собой двух футболистов. Это нападающий Гонсало Игуаин и защитник Эмерсон Палмери. Оба игрока вернутся в Италию через год после пребывания в английской премьер-лиге.

Игуаин находился в "Челси" в аренде и теперь может вернуться в клуб, которому принадлежит. Натурализованный бразилец Эмерсон был приобретен лондонцами у "Ромы".