Чехи разгромили сборную Черногории

В Европе проходят отборочные матчи чемпионата Европы 2020. Сыграно две встречи в группе А. Сборная Чехии со счетом 3:0 победила ома команду Черногории, а болгары проиграли дома команде Косово 2:3.

Чешская сборная вышла вперед на 18 минуте после удара Якуба Янкто. В начале второго тайма защитник черногорцев Борис Копитович в борьбе с Патриком Шиком поразил собственные ворота. Подвел итог встрече Шик, реализовавший 11-метровый.

Болгары на своем поле уступили сборной Косово 2:3. Команду Красимира Балакова не спас гол полузащитника "Ростова" Ивелина Попова. Лидирует в группе сборная Англии с 6 очками. Столько же у чехов, но они сыграли на игру больше англичан. 4 очка у сборной Косово. По 2 у черногорцев и болгар.