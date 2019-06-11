Сборная Сербии нанесла крупное поражение команде Литвы

Состоялись два матча отборочного турнира в группе В. Сборная Сербии с результатом 4:1 разгромила команду Литвы. Сборная Украины одержала скромную победу над командой Люксембурга 1:0.

Сборная Сербии после разгрома, учиненного командой Украины, сумела оправдать перед своими болельщиками. Сербы со счетом 4:1 обыграли литовскую сборную. Судьба матча была решена в первом тайме. Дубль сделал Александр Митрович, затем отличился Марко Йович. Во втором тайме Арвидас Новиков реализовал пенальти и сократил отставание. Но в коце встречи Адем Льяич сделал счет крупным.

Сборная Украины после разгрома сербов довольствовалась минимальной победой над сборной Люксембурга. Единственный гол на 6 минуте провел Роман Яремчук. Сборная Украины уверенно возглавляет таблицу, набрав 10 очков после 4 встреч. По 4 очка у сборных Люксембурга и Сербии. Но у сербов на матч меньше. 2 очка после двух встреч у чемпиона Европы и победителя Лиги наций сборной Португалии. Одно очко у сборной Литвы.