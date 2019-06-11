Штрафы за незаконное подключение к электричеству: на кого, за что и сколько
За незаконное подключение к теплу и электричеству теперь будут наказывать строже. Особенно тех, кто нарушает правила не в первый раз.
В России выросли штрафы за незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Административная ответственность за первый неправомерный доступ осталась прежней, но если нарушение совершается второй или третий раз, то граждане должны будут заплатить до 30 тыс. рублей, должностные лица — до 200 тыс., также им грозит дисквалификация. Максимум для юрлица — 300 тыс. рублей. Некоторые эксперты говорят, что при таких расценках действительно станет просто невыгодно нарушать. В Минэнерго также считают, что эта мера поможет.
"Сейчас будем смотреть за практикой применения этого закона. Безусловно, он будет способствовать улучшению платежной дисциплины на рынках электрической и тепловой энергии и во многом поможет правильно квалифицировать и более точно привлекать к ответственности лиц при расследовании нарушений", — говорит Анастасия Бондаренко, замминистра энергетики.
Решились на эту меру, поскольку объемы воровства сегодня значительны, например, в прошлом декабре Московская объединенная энергетическая компания сообщила, что за год выявила практически полторы тысячи случаев потребления тепловой энергии вне закона — на 1,2 миллиарда рублей.
А в компании "Россети" рассказали, что по итогам 2018 года зафиксировали более 72 тысяч фактов воровства электричества на 13,5 млрд рублей.
"По количеству краж более 60 процентов это горожане (физлица), а по объему краж — это юридические лица, в частности, малый и средний бизнес, кафе и рестораны", — говорит Александр Пятигор, замгендиректора "Россетей".
При этом восемь процентов тех, кто однажды нарушил правила подключения к электричеству, после снятие врезки вновь это сделал. В Минэнерго уровень рецидивов оценивали вдвое выше.
Крадут электричество как правило двумя способами: это либо манипуляции со счетчиками, позволяющие изменить показания, либо самовольное подключении к сети. Например, жильцы многоквартирных домов устанавливают магниты, которые замедляют вращение приборов учета, а дачники подключаются напрямую к линиям электропередачи. Нередко на воровстве попадаются владельцы небольших магазинов на первых этажах жилых домов, которые подключаются к общим электросетям в подъездах.
Мало того, что оплачивать незаконное потребление приходится другим жильцам, ведь киловатты распределяют по всем. Такие подключения иногда приводят к скачкам напряжения, преждевременному износу сетей, могут даже привести к аварии.
"Поставили в сарай какую-нибудь пилораму, — а такой прибор берет много электричества. Это сказывается на всех жителях населенного пункта, напряжение падает; лампочка меньше будет светить, чем раньше. В итоге все потери распределят между всеми жителями", — говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
С будущего года должен вступить в силу закон, который обяжет энергетические компании устанавливать в частных и многоквартирных домах умные счетчики, которые будут сами следить за тем, сколько электроэнергии расходуют потребители, дистанционно передавать данные в компанию и отключать электричество у должников. Перехитрить такую технику станет гораздо сложнее.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
- Захарченко дали 13 лет
- Новые повороты в деле Голунова
- Названы лауреаты Госпремии
- Угроза жизни для Алибасова сохраняется
Самое читаемое
-
Горбачев прокомментировал изложенные в сериале "Чернобыль" факты
- "Русские - классные, американцы - паникеры": видео с "Виноградовым" и Chancellorsville оценили в соцсетях
- Похож на йогурт: выпитый Алибасовым "Крот" не соответствует ГОСТу
- Пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
- Труп в трубе: за убийство женщины задержан третий полицейский
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- "У лукоморья дуб зеленый…" на 28 национальных языках России
- Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова
Вести.Экономика
-
Банк России снизит ставку впервые за год
- 10 лучших танков в мире
- Россия все же начнет занимать в юанях?
- Путин: мир подошел к опасной черте
- Рубль предпримет последний штурм?
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Самые ожидаемые автомобильные новинки лета-2019 в России!
- Аскольд Запашный попал в ДТП с пьяными выходцами из Таджикистана
- Русский мастер в США сделал Lamborghini из автохлама! (видео)
- Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня
- В Узбекистане будут выпускать дешевый аналог Lada
Недвижимость
-
Ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость
- Срок отключения горячей воды хотят сократить
- Названы самые грязные и самые чистые регионы России
- Что даст отказ от счетчиков в новостройках
- Вице-мэр превратил квартиру в бордель
- Московские районы, где жилье продается быстрее всего
Вести.Медицина
-
Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет
- Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- «Вечный» канцероген обнаружен в продуктах питания
- Все очень плохо: новая опасность ультраобработанных продуктов
Вести в 20.00
-
Как не перепутать "Крот" с соком
- Приговор Захарченко не устроил никого
- Убийство в Южном Бутове: в парке стало страшно
Вести-Москва
-
Панды из Китая обживаются в Московском зоопарке
- Собянин: хакерские атаки - серьезный вызов для города
- Виктор Садовничий рассказал о конкурсе в МГУ
- Врач-легенда: кардиологу Евгению Чазову - 90
- Подмосковные леса ждет масштабная генеральная уборка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли
- Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона
- Глобальное потепление сделает Сибирь почти курортом
- Cздан теплоизолятор, вдохновлённый шерстью белого медведя
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео