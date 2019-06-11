Датская команда сокрушила сборную Грузии

Стартовал четвертый тур отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Две встречи было сыграно в группе D. Сборная Дании со счетом 5:1 разгромила команду Грузии.

В Копенгагене сборная Дании принимала команду Грузии. Хозяева поля вышли вперед на 14 минуте после гола Каспера Дольберга. Но грузинская команда ответила точным ударом Сабы Лобжанидзе. Однако вскоре в ворота гостей был пенальти, который реализовал Кристиан Эриксен. Во втором тайме на поле доминировали футболисты с полуострова Ютландия, что нашло отражение на табло. Свой второй мяч забил Дольберг, еще по разу огорчили Георгия Лорию Юссуф Поульсен и Мартин Братуэйт. В итоге 5:1 в пользу сборной Дании.

Сборная Ирландии у себя в Дублине с результатом 2:0 победила команду Гибралтара 2:0. В первом тайме свои ворота поразил Джозеф Чиполина, а в самом конце окончательный счёт установил Робби Брэйди. Этот выигрыш позволил ирландцам возглавит ь таблицу в группе с 7 очками. 5 очков у сборной Дании. У обеих команд по 3 игры. 4 очка после двух встреч у швейцарцев. Команда Грузии набрала 3 очка, а сборная Гибралтара обе встречи проиграла.