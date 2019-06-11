Испанские футболисты сокрушили шведов

Сборная Испании одержала очередную, четвертую победу в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу. На этот раз от испанцев пострадала сборная Швеции, разгромленная со счетом 3:0.

Шведы достойно держались в первом тайме. Получил травму и не смог доиграть до перерыва нападающий "Краснодара" Виктор Классон. Во втором тайме "красная фурия" сумела добиться своей цели. На 64 минуте, после подачи 16 (!) углового испанцы заработали пенальти, который прекрасно исполнил Серхио Рамос. На 84 минуте в ворота скандинавов назначен еще один 11-метровый. На этот раз приговор арбитра привел в исполнении Альваро Мората. На последней минуте вышедший на замену Микель Оярсабаль установил окончательный счет – 3:0.

Дубль Бьорна Йонсена принес сборной Норвегии гостевую победу над командой Фарерских островов 2:0. Сборная Румынии также на выезде разгромила команду Мальты 4:0. Дубль на счету Джордже Пушкаша, по голу записали на свой счет Александру Кипчу и Деннис Ман.

У сборной Испании 12 оков из 12 возможных. По 7 очков у команд Швеции и Румынии. Норвежская сборная набрала 5 очков, 3 очка у сборной Мальты. Команда Фарерских островов проиграла во всех четырех встречах.