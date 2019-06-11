Порошенко отрицает блокаду Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.

"А что же у нас с этой блокадой? Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение", — заявил он в понедельник в эфире телеканала ICTV. По словам Порошенко, его он принял из-за введения рублевой зоны в регионе и конфискации в пользу РФ имущества, заводов, фабрик.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса​​​.

Политика экономической блокады в отношении Донбасса начата Киевом в 2014 году. В соответствии с указом Порошенко правительство прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. В 2017 году приостановлено все транспортное сообщение с Донецком и Луганском, сообщает ТАСС.

"После того, как Петр Алексеевич ввел блокаду Донбасса, его премьер Гройсман рассказывал о том, что она нанесла Украине огромный ущерб. И не только Гройсман, по-моему, Петр Алексеевич тоже потом вспоминал, что она нанесла огромный ущерб Украине. С точки зрения хоть украинского права, хоть международного, не только Кучма это имеет право обсуждать, но и Зеленский имеет право немедленно снять блокаду с Донбасса, потому что это – волевое решение: она введена указом президента и может быть отменена указом президента", — заявил 7 июня в эфире программы "Формула смысла" на Вести.FM президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

"Другое дело, принесет ли это какую-нибудь пользу. Если Донбасс вошел в рублевую зону, то сейчас, даже если там откроются банкоматы, представительства украинских банков и Украина начнет выплачивать пенсии, возвращаться назад будет сложно", — сказал он.

"Экономическая блокада Донецка и Луганска является абсолютно противоправной с точки зрения Конституции Украины, — заявил 6 июня в интервью радиостанции Вести.FM киевский корреспондент Владимир Синельников. – Такие меры можно вводить только в рамках действия военного или чрезвычайного положения. Официально это положение вводится с согласия Верховной рады, формально оно не вводилось. А экономическая блокада одного из регионов страны в мирное время является очевидным уголовным преступлением. Это превышение власти и злоупотребление властью. По большому счету, Порошенко за это нужно привлечь к уголовной ответственности".

Весной 2019 года украинский журналист Владимир Скачко, преследуемый властями, заявил, что подоплека преследования лежит не в идеологической сфере, а в экономической. Речь шла о серых схемах поставок в страну угля, которые приносили лично Порошенко большой доход. После этого расследования многим стало понятно, зачем нужна была блокада Донбасса.