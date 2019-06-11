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11 июня 201903:01

Нападающий "Краснодара" повредил связки колена

EPA

Нападающий сборной Швеции и "Краснодара" Виктор Классон получил травму колена в отборочном матче чемпионата Европы по футболу с испанцами. Футболист был вынужден покинуть поле в первом тайме.

Во вторник Виктор пройдет тщательное обследование. Предварительный диагноз звучит неутешительно – повреждение крестообразной связки. Если он подтвердится, что в нынешнем календарном году Виктор больше не сыграет. Классону потребуется операция, а срок восстановления займет от шести до восьми месяцев.

В прошлом сезоне Кдассон сыграл за "Краснодар" 43 матча, в которых он забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. Болельщики краснодарцев признали шведа лучшим игроком года.

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