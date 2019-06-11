Мамаев считает дни до свободы и надеется на московскую прописку

Приговоренный за хулиганство к заключению в колонии футболист Павел Мамаев подсчитал, что может выйти на свободу в ноябре. Об этом сообщил "Известиям" ответственный секретарь "Общественной наблюдательной комиссии" Москвы Иван Мельников.

По его словам, оба футболиста-хулигана уже настроились на переезд в колонию. Мамаев, например, уже подсчитал, что на свободу он выйдет 10 ноября, если ему срок не сократят.

"О том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 км от столицы. Куда — для него не принципиально", — сказал правозащитник.

По словам Мельникова, Александр Кокорин (в нынешнем сезоне он успел сыграть в трех матчах российской премьер-лиги и забить один мяч, после чего был арестован) говорит, что хочет лишь ясности — куда его пошлют, передает "Интерфакс".

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима. При назначении меры наказания учтен срок содержания осужденных в следственном изоляторе.

В уголовном деле идет речь о двух драках утром 8 октября 2018 года в Москве. В числе пострадавших водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, которого футболисты избивали на улице, а также Сергей Гайсин и его знакомый, чиновник Минпромторга Денис Пак, которого подсудимые избили стулом в ресторане.