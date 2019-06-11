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Убийство брата Ким Чен Ына 12 минут назад

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11 июня 201904:34

Американские СМИ: покойный брат лидера КНДР был информатором ЦРУ

EPA

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с сотрудниками управления, пишет издание Wall Street Journal.

Издание утверждает, что он неоднократно встречался с его представителями. ЦРУ оставило без комментариев эту информацию.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Перед смертью он успел рассказать, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью.

Выяснилось, что убийство было совершено с помощью нервно-паралитического вещества VX Nerve Agent, который был произведен в Малайзии. Чтобы убить человека, достаточно всего 10 миллиграммов этого яда.

По сведениям газеты, в свой последний день Ким Чен Нам направлялся в Малайзию в том числе для встречи с представителем ЦРУ, с которым он поддерживал контакт. Wall Street Journal утверждает, что подробности связей старшего брата Ким Чен Ына с американским спецслужбами описаны в книге журналиста газеты "Вашингтон пост", которая должна быть опубликована во вторник.

По делу были задержаны гражданка Индонезии, впоследствии оправданная, и гражданка Вьетнама, которая была приговорена к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Как она рассказывала, она думала, что принимает участие в комедийном телешоу, якобы она понятия не имела, кем был скончавшийся человек. За смертельную шутку ей заплатили всего 90 долларов.

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