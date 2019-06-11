"Манчестер Юнайтед" отказался продавать Погба "Реалу"

Поль Погба не перейдет из "Манчестер Юнайтед" в "Реал". Английский клуб отказался вести переговоры с мадридцами.

"Реал" был готов приобрести француза. В услугах соотечественника был заинтересован лично главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан. Но "Манчестер Юнайтед" даже не стал рассматривать предложение испанцев, мотивируя свой отказ нежеланием продавать футболиста.

Однако это не означает, что 26-летний чемпион мира останется в Манчестере. Накануне появилась информация о возможном возвращении Погба в "Ювентус".