Татьяна Москалькова - об оправдательных приговорах в России

В 2018 году судами в России было вынесено чуть больше двух тысяч оправдательных приговоров. Это всего четверть процента от общего числа уголовных дел, по которым окончено производство, и на 24% меньше, чем в позапрошлом году.

Данные в своем ежегодном докладе привела Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Документ опубликован в "Российской газете". Отмечается также, что суды прекратили дела в отношении 193 тысяч лиц.

Накануне омбудсмен представила отчет о продленной за год работе Владимиру Путину. По ее словам, большая часть жалоб связана с различными нарушениями уголовно-процессуального законодательства.

Также обсуждались проблемы получения российского гражданства, помощь дольщикам и тем, кто взял валютную ипотеку. Отдельной темой стала ситуация с журналистом Иваном Голуновым.