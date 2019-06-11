Убийство спортсмена Чуева: подозреваемые останутся под стражей до августа

Суд в Москве отправил под арест подозреваемых по делу об убийстве спортсмена Сергея Чуева. Мастер спорта по греко-римской борьбе был найден мертвым в парке у пруда на юго-западе столицы в ночь на 8 июня.

По данным следствия, Чуев сделал замечание подвыпившей компании. Те в ответ набросились на спортсмена с кулаками и сильно избили. Вместе с одним из нападавших он упал в воду и скончался.

Даже это не остановило хулиганов: они избили спутницу Чуева и еще несколько человек в парке, после чего скрылись с места преступления. Позже в Следственном комитете заявили, что шестеро подозреваемых задержаны. Под стражей они останутся как минимум до начала августа.