Минюст США официально попросил Британию выдать Ассанжа

Министерство юстиции США официально попросило Великобританию выдать Джулиана Ассанжа. Как сообщили источники газеты "Вашингтон пост", запрос направлен.

Таким образом, Штаты уложились в предельный срок подачи документа в течение 60 дней после ареста.

Вопрос: какие именно обвинения успели перечислить в запросе об экстрадиции? Дополнить список теперь уже будет трудно.

Ранее глава британского МИД заявил, что мешать экстрадиции Ассанжа в США не будет. Основатель WikiLeaks приговорён в Великобритании примерно к году заключения, якобы за нарушение условий освобождения под залог. Ранее сообщалось, что первые слушания об экстрадиции должны пройти 14 июня.