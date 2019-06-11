Взрыв бытового газа в Нижнем Тагиле: один из пострадавших скончался

В Нижнем Тагиле вечером в понедельник, 10 июня, в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека, их доставили в больницу. Стало известно, что один из них скончался.

Жителей пятиэтажного дома эвакуировали. В настоящее время создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Глава города Владислав Пинаев во время заседания рассказал о том, что муниципалитет восстановит контур здания, а также установит новые окна и двери. Также по результатам строительной экспертизы будут приняты дальнейшие меры.

Всем людям, которые нуждаются во временном жилье, предоставят комнаты в общежитиях. У дома на улице Черноисточинское шоссе, где произошел взрыв, дежурит специалист, который оказывает консультативную поддержку жителям пострадавшего подъезда. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.

Также в связи с происшествием на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение объявить в городе режим ЧС. Такое решение позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы.

10 июня около 19:00, по предварительным данным следствия, взрыв бытового газа с последующим возгоранием случился в квартире на четвертом этаже. Среди пострадавших жильцов — мужчина, которого выбросило взрывом с высоты этажа, а также две женщины. Стало известно, что мужчина скончался утром, 11 июня, сообщает ТАСС.