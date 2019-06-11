Олигарх Плахотнюк пытался предложить Москве тайную сделку

Демократическая партия Молдавии пыталась предложить России тайную сделку. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал Дмитрий Козак.

По словам вице-премьера России, во время одной из встреч лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк передал ему конверт с предложением — урегулировать конфликт в Приднестровье на основе федерализации страны в обмен на радикальную смену внешнеполитического курса Кишинева с ориентацией на Москву.

Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы.

В итоге Дмитрий Козак ответил отказом. Мало того, призвал президента Игоря Додона и его коллег по партии сделать то же самое, то есть не рассматривать какие-либо предложения от Плахотнюка.

Политическая ситуация в Молдавии резко обострилась в начале июня. Конституционный суд, подконтрольный Демократической партии, объявил исполняющим обязанности президента и.о. премьер-министра Павла Филипа. Он подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов в сентябре. Президент Игорь Додон расценил это как попытку узурпации власти.