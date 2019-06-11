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11 июня 201908:31

Дешам проболтался о переходе Менди в "Реал"

EPA

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о защитнике французского "Лиона" Фералне Менди и подтвердил, что игрок в минувшее трансферное окно пополнит ряды мадридского "Реала".

"Два года назад Ферлан играл в Лиге 2 за "Гавр", а теперь будет выступать за "Реал", — признается Дешам, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на AS. – Он может играть на любой позиции и его прогресс ошеломляет".

Отмечается, что 24-летний игрок оборонительной линии обойдется "Королевскому клубу" в 48 миллионов евро. Однако на данный момент в трансфере возник дополнительный барьер – первое медицинское обследование игрока оставило сомнения у медиков относительно бедра футболиста. Теперь назначено повторное обследование.

В минувшем сезоне Менди принял участие в 44 матчах за "Лион", став автором трех голов и трех голевых передач.

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