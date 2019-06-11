Итудис: этот ЦСКА – лучший в моей карьере

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис после победы в финале Единой лиги ВТБ признался, что текущий состав команды считает лучшим, с которым ему приходилось работать за время своей тренерской карьеры.

"Это лучшая команда в моей тренерской карьере, — цитируют наставника "Известия". – Максимально сплоченный коллектив. Все ребята работали ради общей цели, ставили общие интересы намного выше личных. Речь в том числе и о звездах команды. Все действовали на пределе своих возможностей и не давали себе послаблений".

"Я бы хотел выразить благодарность всем моим баскетболистам, ассистентам менеджменту, руководству, болельщикам и вашей великой стране. Я невероятно счастлив, что мне предоставилась возможность работать с таким большим клубом".

Напомним, что в финальной серии ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:0. В заключительном матче серии соперникам армейцев не повезло дважды – во время матча их раздевалка была обворована неизвестным.