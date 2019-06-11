Сборная России сыграет с Кипром на заполненном стадионе "Нижний Новгород"

Сборная России по футболу продолжает подготовку к очередному матчу отборочного раунда чемпионата Европы против команды Кипра. Матч состоится 11 июня на стадионе в Нижнем Новгороде. На игре ожидается аншлаг.

Организаторы матча сообщили, что все билеты на поединок проданы, соответственно, вечером вторника на трибунах стадиона "Нижний Новгород" ожидается аншлаг, а это почти 45 тысяч зрителей, передает телеканал "Россия 24".

Напомним, что накануне российские футболисты проводили матч в Саранске при схожих условиях – почти 43 тысячи болельщиков стали свидетелями победы России с рекордным счетом 9:0. После трех туров подопечные Станислава Черчесова с шестью очками идут на втором месте группы "I".