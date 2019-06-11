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11 июня 201910:13

Российские моряки победили японских в перетягивании каната

YAY/ТАСС

Российские моряки победили японских в спортивных состязаниях по перетягиванию каната.

Эскадренный миноносец "Судзунами" прибыл во Владивосток с неофициальным визитом. Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский, соревнования прошли на причале, где были ошвартованы корабли двух стран. Моряки ТОФ победили японцев в перетягивании каната и обыграли в настольный теннис.


Визит "Судзунами" во Владивосток продлится до 15 июня. Он примет участие в российско-японских учениях по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".

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