Российские моряки победили японских в перетягивании каната

Российские моряки победили японских в спортивных состязаниях по перетягиванию каната.

Эскадренный миноносец "Судзунами" прибыл во Владивосток с неофициальным визитом. Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский, соревнования прошли на причале, где были ошвартованы корабли двух стран. Моряки ТОФ победили японцев в перетягивании каната и обыграли в настольный теннис.



Визит "Судзунами" во Владивосток продлится до 15 июня. Он примет участие в российско-японских учениях по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".