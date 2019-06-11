11 июня 201910:12
"Ювентус" намерен приобрести четырех футболистов "Реала"
Руководство туринского "Ювентуса" в текущее межсезонье хочет усилить состав сразу четырьмя футболистами мадридского "Реала". Речь идет о Марсело, Иско, Хамесе Родригесе и Дани Себальосе, которые могут воссоединиться с Криштиану Роналду.
При этом отмечается, что "Реалу" выгодна массовая продажа тех своих игроков, на которых в дальнейшем может не рассчитывать главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tuttosport. "Реалу" необходимо продать игроков на 300 миллионов евро для соответствия правилам финансового Fair Play.
Ранее "Королевский клуб" уже приобрел у лондонского "Челси" полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, а у немецкого "Айнтрахта" купил сербского нападающего Луку Йовича.
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