Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник. В этот момент, как следует из опубликованной за несколько минут до аварии записи, байкер управлял железным конем ногами.

ДТП произошло днем 10 июня на 68-м километре трассы М-4 "Дон". Болдырев, как свидетельствуют записи с его канала, не раз управлял своим BMW GTL1600 с помощью ног, но на сей раз он не просчитал маневр и во время обгона зацепил Fiat Ducato, после чего мотоцикл отбросило в отбойник.

От полученных травм байкер скончался на месте. Экипировки на нем не было, а шлем не был застегнут. На кадрах видно, что мотоцикл отлетел почти на 50 метров от места, где завершил свою поездку и жизненный путь его 33-летний владелец, благодаря роликам которого многие автомобилисты пересели на байки.

"Незастегнутый шлем, управление ногами при обгоне, и за 140 на приборке? Мне кажется, что, если дергать судьбу за одно место, она однажды обязательно ответит", — отметил один из коллег Болдырева.