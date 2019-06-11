"Нехорошая история": Чайка заверил Матвиенко, что лично проконтролирует дело Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила дело журналиста Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой.

По ее словам, Чайка заверил, что дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и под его личным контролем. Как сообщает "Интерфакс", Матвиенко назвала дело Галунова "нехорошей историей".

Между тем адвокат журналиста Сергей Бадамшин рассказал ТАСС, что Генпрокуратура запросила у всех подразделений полиции по Западному административному округу Москвы сведения по понятым и закупщикам, участвовавшим в расследовании дел о наркотиках, а также затребовала дело Голунова для проверки.

Кроме того, Бадамшин сообщил, что подал апелляционную жалобу на постановление суда о заключении журналиста под домашний арест. Он попросил отметить решение как незаконное и необоснованное.



Корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Его подозревают в торговле наркотиками. Суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Голунов заявил, что невиновен. Свое задержание он связывает с расследованием о похоронном бизнесе, которое он вел.