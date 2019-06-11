Пьяный водитель на Сахалине убил грудного ребенка и его маму. Видео

Неподалеку от села Березняки внедорожник вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли два человека.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 9 июня. Причина аварии стала понятна после просмотра кадров, снятых камерой наблюдения — водитель внедорожника потерял управление, поскольку пытался избежать столкновения с легковушкой, внезапно выехавшей на главную дорогу со второстепенной.

Виновник ДТП не остановился и сразу уехал. Вскоре полицейские его задержали. По информации областного управления ГИБДД, за рулем легковой машины находился пьяный 31-летний мужчина, не имеющий прав на управление автомобилем, поскольку ранее он был их лишен.

В результате аварии скончались 31-летняя женщина и ее грудной ребенок. Водителя внедорожника и двух других его пассажиров — школьников младших классов — госпитализировали. О характере и тяжести полученных ими травм не сообщается. По словам очевидцев, на место происшествия приехали сразу четыре кареты скорой помощи.