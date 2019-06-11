На борту взорвавшегося в Махачкале танкера были 12 человек

На танкере в Махачкалинском морском торговом порту, где во вторник, 11 июня, произошел хлопок газовоздушной смеси, находились двенадцать членов экипажа.

Около 4:30 по московскому времени во время выгрузки сырой нефти в порту Махачкалы произошел взрыв в машинном отделении, который вызвал последующее задымление жилых помещений надстройки. На борту танкера были двенадцать человек, из них эвакуировали девять. Троих отправили в медицинские учреждения, сообщается на сайте судоходной компании "Волжское пароходство".

Пожар локализован, а на месте происшествия работают специальные службы. В компании заявили, что окажут всемерную поддержку в расследовании причин пожара и ситуации в акватории.

Ранее сообщалось, что на танкере в Махачкалинском порту обнаружили тела трех погибших матросов.

На сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ говорится о том, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия.